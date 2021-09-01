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Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» подписала перспективного защитника «Вольфсбурга» официально

01 Сентября 2021 • 13:34 Комментировать
Гройтер Фюрт
...
Вольфсбург
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11.09 16:30

В последний день трансферного окна дортмундская «Боруссия» у себя в социальных сетях объявила о подписании защитника «Вольфсбурга» Марвина Понграчича, с которым вела переговоры еще с начала лета.

Сообщается, что хорватский игрок был взят аренду с правом выкупа. За будущий трансфер 23-летнего футболиста «Боруссии» придется заплатить 12 миллионов евро.

На переход Понграчича отреагировал и спортивный директор клуба Михаэль Цорк, заявив, что хорват отлично впишется в оборонительную линию команды благодаря своим скоростным качествам. Отметим, что в прошлом сезоне защитник провел лишь 10 поединков за «Вольфсбург» в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Марвин Понграчич
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