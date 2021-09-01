В последний день трансферного окна дортмундская «Боруссия» у себя в социальных сетях объявила о подписании защитника «Вольфсбурга» Марвина Понграчича, с которым вела переговоры еще с начала лета.

Сообщается, что хорватский игрок был взят аренду с правом выкупа. За будущий трансфер 23-летнего футболиста «Боруссии» придется заплатить 12 миллионов евро.

На переход Понграчича отреагировал и спортивный директор клуба Михаэль Цорк, заявив, что хорват отлично впишется в оборонительную линию команды благодаря своим скоростным качествам. Отметим, что в прошлом сезоне защитник провел лишь 10 поединков за «Вольфсбург» в Бундеслиге.