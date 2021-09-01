Голландский форвард Сэм Ламмерс сменил клубную прописку, перебравшись из «Аталанты» во франкфуртский «Айнтрахт». Об этом отрапортовала пресс-служба немецкого клуба.

«Орлы» оформили аренду 24-летнего нападающего до конца сезона-2021/2022.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Ламмерс принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.

После трех туров Бундеслиги «Айнтрахт» набрал два балла и занимает лишь 14 место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Штуттгарта» после перерыва на игры сборных. Поединок состоится 12 сентября.