Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 161 Комментарии
Бундеслига

«Айнтрахт» арендовал нападающего «Аталанты» официально

01 Сентября 2021 • 09:21 Комментировать

Голландский форвард Сэм Ламмерс сменил клубную прописку, перебравшись из «Аталанты» во франкфуртский «Айнтрахт». Об этом отрапортовала пресс-служба немецкого клуба.

«Орлы» оформили аренду 24-летнего нападающего до конца сезона-2021/2022.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Ламмерс принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.

После трех туров Бундеслиги «Айнтрахт» набрал два балла и занимает лишь 14 место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Штуттгарта» после перерыва на игры сборных. Поединок состоится 12 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Сэм Ламмерс Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
09:21 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» арендовал нападающего «Аталанты» официально
08:58 · Германия. Бундеслига
Переход Костича в «Лацио» сорвался
08:49 · Германия. Бундеслига
Брекало проведёт следующий сезон в «Торино»
31 Августа
20:00 · Германия. Бундеслига
Мориба перешел из «Барселоны» в «РБ Лейпциг» официально
12:28 · Германия. Бундеслига
Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Лестеру» интересен Лукман
11:07 · Германия. Бундеслига
«Байер» отправил в аренду конкурента Лунёва официально
09:18 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал лучшего защитника мира 2
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подписал Кабака официально
30 Августа
19:31 · Германия. Бундеслига
​Мориба переходит из «Барселоны» в «РБ Лейпциг» 1
18:01 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды
17:37 · Германия. Бундеслига
​Забитцер высказался после перехода в «Баварию»
17:15 · Германия. Бундеслига
​Забитцер – игрок «Баварии» 2 официально
08:57 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в Греции
29 Августа
20:32 · Германия. Бундеслига
Победа над «РБ Лейпцигом» вывела «Вольфсбург» на первое место 1
Все новости
Рекомендуем
 