Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»

Перспективный полузащитник Илайкс Мориба покидает каталонскую «Барселону» и продолжит карьеру в чемпионате Германии, где интерес к нему проявляет «РБ Лейпциг».

Как сообщают журналисты Sky Sports, 18-летний футболист уже прилетел в Германию для прохождения медосмотра перед подписанием трудового договора. «РБ Лейпциг» уже согласовал с Мориба пятилетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Тоттенхэма».

Илайкс является воспитанником академии «сине-гранатовых». Он провел в чемпионате Испании 14 поединков, отметившись одним забитым мячом.