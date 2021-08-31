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Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»

31 Августа 2021 • 12:28 Комментировать

Перспективный полузащитник Илайкс Мориба покидает каталонскую «Барселону» и продолжит карьеру в чемпионате Германии, где интерес к нему проявляет «РБ Лейпциг».

Как сообщают журналисты Sky Sports, 18-летний футболист уже прилетел в Германию для прохождения медосмотра перед подписанием трудового договора. «РБ Лейпциг» уже согласовал с Мориба пятилетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Тоттенхэма».

Илайкс является воспитанником академии «сине-гранатовых». Он провел в чемпионате Испании 14 поединков, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Илайкс Мориба
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