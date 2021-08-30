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​Мориба переходит из «Барселоны» в «РБ Лейпциг»

30 Августа 2021 • 19:31 Комментировать (1)

В последний день августа Илайкс Мориба перейдёт из «Барселоны» в «РБ Лейпциг». Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере», во вторник утром Мориба пройдёт медицинское обследование в Германии и, если всё будет в порядке, подпишет контракт.

За трансфер Илайкса Мориба «РБ Лейпциг» заплатит «Барселоне» 15 миллионов евро.

Илайкс Мориба является воспитанником «Барселоны». Каталонцы рассчитывали сохранить 18-летнего футболиста в своих рядах, однако он не согласился продлевать контракт на предложенных условиях. За такую свою позицию Мориба публично критиковали руководители «сине-гранатовых» и Рональд Куман.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Илайкс Мориба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
30 Августа 2021 в 21:17
Таланливый , но бестолковый , по павадкам второй Боло , НУ ТАК ЕСЛИ БЫ УМ был то Лейпциг супер развитие для молодого игрока .
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