«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о переходе полузащитника Марселя Забитцера. 27-летний австриец подписал с мюнхенцами контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года. За «Баварию» Забитцер будет выступать под номером 18.

«Бавария» не разглашает сумму трансфера, но СМИ говорят о том, что «РБ Лейпциг» получит 16 миллионов евро.

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн раньше работал в «РБ Лейпциге», поэтому он прекрасно знает возможности Марселя Забитцера. Всего в немецкой Бундеслиге хавбек провёл 145 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 27 результативных передач.