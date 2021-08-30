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Бундеслига

​Забитцер – игрок «Баварии» официально

30 Августа 2021 • 17:15 Комментировать (2)

«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о переходе полузащитника Марселя Забитцера. 27-летний австриец подписал с мюнхенцами контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года. За «Баварию» Забитцер будет выступать под номером 18.

«Бавария» не разглашает сумму трансфера, но СМИ говорят о том, что «РБ Лейпциг» получит 16 миллионов евро.

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн раньше работал в «РБ Лейпциге», поэтому он прекрасно знает возможности Марселя Забитцера. Всего в немецкой Бундеслиге хавбек провёл 145 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 27 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Марсель Забитцер Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
30 Августа 2021 в 19:25
а через год продадут Реалу за 160 лямов вместо Кросса или Модрича ))
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