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​Мориба уже согласовал контракт с «РБ Лейпцигом» слухи

29 Августа 2021 • 16:54 Комментировать

Полузащитник Илайкс Мориба, который не согласился продлевать контракт с «Барселоной» на предложенных условиях, наверняка окажется в «РБ Лейпциге». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Мориба и его агенты уже согласовали пятилетний контракт, который начинает действовать летом следующего года. Именно тогда Илайкс обретёт статус свободного агента.

В то же время немецкий Sky сообщает о том, что «Барселона» ждёт предложения от «РБ Лейпцига», желая продать Мориба ещё до закрытия текущего трансферного окна.

18-летний Илайкс Мориба провёл за первую команду «Барселоны» 18 матчей и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Илайкс Мориба
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