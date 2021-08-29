Полузащитник Илайкс Мориба, который не согласился продлевать контракт с «Барселоной» на предложенных условиях, наверняка окажется в «РБ Лейпциге». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Мориба и его агенты уже согласовали пятилетний контракт, который начинает действовать летом следующего года. Именно тогда Илайкс обретёт статус свободного агента.

В то же время немецкий Sky сообщает о том, что «Барселона» ждёт предложения от «РБ Лейпцига», желая продать Мориба ещё до закрытия текущего трансферного окна.

18-летний Илайкс Мориба провёл за первую команду «Барселоны» 18 матчей и забил 1 гол.