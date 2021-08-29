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​Директор «Боруссии» о возможной продаже Холанна за 200 млн евро: «Мы футбольный клуб, а не банк!»

29 Августа 2021 • 16:24 Комментировать

Ходили слухи, что в случае продажи Килиана Мбаппе «ПСЖ» в последние дни трансферного лета может нацелиться на Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк ответил на вопрос, может ли «Боруссия» рассмотреть предложение о продаже Холанна за 200 миллионов евро.

«Мы футбольный клуб, а не банк! Наша позиция очень чёткая, и она не изменилась. Думаю, слухи будут появляться ещё несколько дней. Но я не хочу быть попугаем, повторяя одно и то же», - цитирует Цорка Kicker.

Напомним, что ранее Михаэль Цорк исключал вариант с продажей Эрлинга Холанна этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Михаэль Цорк Эрлинг Холанн
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