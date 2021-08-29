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​Мюллер: «Мне бы хотелось, чтобы Месси и Роналду играли вместе»

29 Августа 2021 • 09:38 Комментировать (2)

Этим летом Лионель Месси перебрался в «ПСЖ», а Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Форвард «Баварии» Томас Мюллер хотел увидеть звёздных игроков в одной команде, но не сложилось.

«Мне бы хотелось, чтобы Криштиану Роналду и Лионель Месси играли вместе. Это была бы очень интересная комбинация, особенно для меня как для фаната в этом виде спорта.

Роналду стал очень сильным игроком в завершении атак. Ему больше не нужно опускаться глубоко. Лионель Месси и Неймар могли бы создавать шансы через полузащиту. Это было бы интересно», - высказался Мюллер для Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Томас Мюллер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Августа 2021 в 10:40
более чем уверен что Мюллеру ВООБЩЕ пенисуально безразлично где и с кем играют другие футболисты
K.karitch
29 Августа 2021 в 09:53
Не, пусть бы они создали "Лигу пенсионеров. Претендентов навалом. А там и молодёжь начнёт играть, а то старпёры всё заполонили своими "инопланетными" бзиками. Лига старпёров - звучит гордо!
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