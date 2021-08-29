​Мюллер: «Мне бы хотелось, чтобы Месси и Роналду играли вместе»

Этим летом Лионель Месси перебрался в «ПСЖ», а Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Форвард «Баварии» Томас Мюллер хотел увидеть звёздных игроков в одной команде, но не сложилось.

«Мне бы хотелось, чтобы Криштиану Роналду и Лионель Месси играли вместе. Это была бы очень интересная комбинация, особенно для меня как для фаната в этом виде спорта.

Роналду стал очень сильным игроком в завершении атак. Ему больше не нужно опускаться глубоко. Лионель Месси и Неймар могли бы создавать шансы через полузащиту. Это было бы интересно», - высказался Мюллер для Sky Sports.