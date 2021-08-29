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​Холанн сказал «нет» «ПСЖ» слухи

29 Августа 2021 • 09:30 Комментировать

Эрлинг Холанн не окажется в «ПСЖ» в последние дни летнего трансферного окна. Журналист SportItalia Руди Галетти на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что Холанн сказал «ПСЖ» «нет». Норвежский талантливый форвард решил остаться в дортмундской «Боруссии» на сезон 2021/2022.

Что касается будущего Эрлинга Холанна, то следующим летом форвард рассчитывает перебраться в ряды мадридского «Реала».

21-летний Эрлинг Холанн оценивается экспертами портала transfermarkt в 130 миллионов евро. В пяти прошедших матчах сезона Холанн отметился шестью голами и тремя голевыми передачами на партнёров.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2021
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