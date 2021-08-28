«Боруссия» потеряла Джана на несколько недель

Дортмундская «Боруссия» лишилась одного из игроков средней линии. Повреждение во время тренировочного занятия получил хавбек Эмре Джан, сообщается в твиттер-аккаунте Get German Football.

По информации источника, 27-летний полузащитник получил травму бедра. На полное восстановление ему понадобится около двух-трех недель.

В стартовавшем сезоне Бундеслиги Джан принял участие в одной встрече.

После трех туров команда из Дортмунда набрала шесть баллов и лидирует в турнирной таблице. Следующий матч «шмели» проведут на выезде против «Байера». Игра запланирована на 11 сентября.