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Бундеслига

«Боруссия» потеряла Джана на несколько недель

28 Августа 2021 • 13:48 Комментировать (1)

Дортмундская «Боруссия» лишилась одного из игроков средней линии. Повреждение во время тренировочного занятия получил хавбек Эмре Джан, сообщается в твиттер-аккаунте Get German Football.

По информации источника, 27-летний полузащитник получил травму бедра. На полное восстановление ему понадобится около двух-трех недель.

В стартовавшем сезоне Бундеслиги Джан принял участие в одной встрече.

После трех туров команда из Дортмунда набрала шесть баллов и лидирует в турнирной таблице. Следующий матч «шмели» проведут на выезде против «Байера». Игра запланирована на 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эмре Джан
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