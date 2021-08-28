«РБ Лейпциг» хочет перехватить полузащитника «Барселоны»

Перспективный хавбек «Барселоны» Илайкс Мориба получил предложение из немецкого чемпионата. Подписать 18-летнего исполнителя хочет «РБ Лейпциг», рапортует на своих страницах Sport.es.

«Сине-гранатовые» готовы отпустить футболиста, если за него заплатят 15 миллионов евро. «Быки» уже договорились с игроком и сейчас согласовывают с каталонцами детали трансфера.

Ранее в СМИ сообщалось об интерес к Мориба со стороны лондонского «Тоттенхэма».

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 14 матчах, забил гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года.