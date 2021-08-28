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Бундеслига

Теннисист Медведев назвал своего любимого футболиста

28 Августа 2021 • 11:11 Комментировать (2)

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий вторую строчку в рейтинге АТР, назвал своего любимого футболиста.

«Кто является моим любимым игроком? Это Роберт Левандовски. Мне нравится, что он всегда находится в отличной форме. Восхищаюсь его подходом. Очень уважаю Роберта за то, как он работает над своей игрой и физической подготовкой. Я стараюсь придерживаться такого же подхода в теннисе», - передает слова Медведева Spox.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Левандовски принял участие в 29 матчах и отметился 41 голом. В стартовавшем сезоне Бундеслиги он забил два гола в двух играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Даниил Медведев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
28 Августа 2021 в 11:49
Странно. А почему не наинапланетнейшийи из наивселеннейших?
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