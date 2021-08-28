Теннисист Медведев назвал своего любимого футболиста

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий вторую строчку в рейтинге АТР, назвал своего любимого футболиста.

«Кто является моим любимым игроком? Это Роберт Левандовски. Мне нравится, что он всегда находится в отличной форме. Восхищаюсь его подходом. Очень уважаю Роберта за то, как он работает над своей игрой и физической подготовкой. Я стараюсь придерживаться такого же подхода в теннисе», - передает слова Медведева Spox.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Левандовски принял участие в 29 матчах и отметился 41 голом. В стартовавшем сезоне Бундеслиги он забил два гола в двух играх.