Лунёв рассказал о проблемах адаптации в Германии

Летний новичок леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв поведал, с какими трудностями он столкнулся на новом рабочем месте.

Российский легионер «фармацевтов» признался, что никакие бытовые моменты в Германии его не удивили: «Я здесь был проездом на играх, в Австрии на сборах. Некое представление имелось».

Также футболист последнего рубежа высказался на тему языкового барьера: «Есть очевидные сложности. Многие ребята разговаривают на английском. Это помогает».

Не забыл Андрей Лунёв упомянуть о конкуренции с Лукашем Градецки за место в основе. «Мне он очень импонирует. Простой парень, работяга», - заявил голкипер «Байера» в общении с Diewerkself.