Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 277 Комментарии
Бундеслига

Лунёв рассказал о проблемах адаптации в Германии

26 Августа 2021 • 15:42 Комментировать
Аугсбург
...
Байер Л
4.80 3.70 1.75
28.08 16:30

Летний новичок леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв поведал, с какими трудностями он столкнулся на новом рабочем месте.

Российский легионер «фармацевтов» признался, что никакие бытовые моменты в Германии его не удивили: «Я здесь был проездом на играх, в Австрии на сборах. Некое представление имелось».

Также футболист последнего рубежа высказался на тему языкового барьера: «Есть очевидные сложности. Многие ребята разговаривают на английском. Это помогает».

Не забыл Андрей Лунёв упомянуть о конкуренции с Лукашем Градецки за место в основе. «Мне он очень импонирует. Простой парень, работяга», - заявил голкипер «Байера» в общении с Diewerkself.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Леверкузен Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
16:19 · Россия. Премьер-лига
Лунёв хочет видеть в «Байере» Ракицкого и Азмуна
15:42 · Германия. Бундеслига
Лунёв рассказал о проблемах адаптации в Германии
13:09 · Германия. Бундеслига
Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-полузащитника «Зенита»
11:10 · Германия. Кубок
«Бавария» одержала вторую по величине победу с 1965 года 3
10:47 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание Холанна
10:21 · Германия. Бундеслига
«Лацио» перехватил трансферную цель Моуринью
25 Августа
23:08 · Германия. Кубок
«Бавария» забила 12 мячей в ворота кубкового соперника
22:45 · Германия. Бундеслига
«Севилья» объявила о трансфере Дилейни официально
22:02 · Германия. Бундеслига
Серлот перешёл в «Реал Сосьедад» официально
20:45 · Германия. Бундеслига
В случае ухода Мбаппе, «ПСЖ» попытается переманить Левандовски – французы уже контактировали с окружением поляка
20:30 · Германия. Бундеслига
«Ювентусу» интересен бывший «зенитовец»
14:34 · Германия. Бундеслига
Кунья – игрок «Атлетико» официально
09:16 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» положил глаз на Левандовски и Комана слухи
08:42 · Германия. Бундеслига
​Райола выбивает невероятную зарплату для Холанна слухи
08:26 · Германия. Бундеслига
Забитцер согласовал контракт с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем
 