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Бундеслига

Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-полузащитника «Зенита»

26 Августа 2021 • 13:09 Комментировать

На бельгийского хавбека Акселя Витселя, поигравшего в чемпионате России за петербургский «Зенит», появился новый претендент в Серии А.

Согласно данным Il Messaggero, в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» заинтересована «Рома», которую тренирует португалец Жозе Моуринью. В борьбе за игрока римскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны туринского «Ювентуса».

Трудовой договор 32-летнего бельгийца со «шмелями» рассчитан до середины 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Аксель принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аксель Витсель Трансферы футбола - лето 2021
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