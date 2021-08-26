Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-полузащитника «Зенита»

На бельгийского хавбека Акселя Витселя, поигравшего в чемпионате России за петербургский «Зенит», появился новый претендент в Серии А.

Согласно данным Il Messaggero, в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» заинтересована «Рома», которую тренирует португалец Жозе Моуринью. В борьбе за игрока римскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны туринского «Ювентуса».

Трудовой договор 32-летнего бельгийца со «шмелями» рассчитан до середины 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Аксель принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.