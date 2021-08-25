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Кунья – игрок «Атлетико» официально

25 Августа 2021 • 14:34 Комментировать
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Бразильский полузащитник Матеус Кунья, выступавший в немецкой «Герте», перешел в «Атлетико». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «матрасников».

Сумма сделки составила 26 миллионов евро. Также «Герта» получит 10% денег, выплаченных «Атлетико» в случае перехода футболиста в другой клуб. Сам Кунья поставил подпись под контрактом до 2026 года.

Матеус Кунья выступал за «Герту» на протяжении минувшего сезона. В 39 поединках он отметился 12 забитыми мячами. Также полузащитник летом стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии. На Олимпийских играх в Токио он забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас в 5 матчах.

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