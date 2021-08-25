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​Райола выбивает невероятную зарплату для Холанна слухи

25 Августа 2021 • 08:42 Комментировать
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В следующем году Эрлинг Холанн может оказаться в новом клубе. В СМИ давно сообщалось, что в контракте норвежца с «Боруссией» есть пункт о возможности его выкупа в 2022 году за 75 миллионов евро.

Bild сообщает о том, что агент талантливого игрока Мино Райола выбивает для форварда невероятную зарплату. Речь идёт о 50 миллионах евро за сезон, то есть почти миллионе евро в неделю. Кроме того, Райола настаивает на 40 миллионах евро в качестве агентских выплат.

21-летний Эрлинг Холанн в четырёх прошедших матчах сезона 2021/2022 успел отметиться пятью голами и тремя результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн
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