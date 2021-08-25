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«Севилья» и дортмундская «Боруссия» достигли договорённости по Дилэйни

25 Августа 2021 • 00:50 Комментировать
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«Севилья» достигла соглашения с дортмундской «Боруссией» по переходу датского полузащитника вторых Томаса Дилэйни. Об этом сообщает АВС.

Сообщается, что дортмундцы пошли навстречу севильцам не сразу. Изначально немцы стремились выручить с продажи игрока средней линии десять миллионов евро, в то время как испанцы были готовы заплатить в два раза меньше.

Сам футболист ещё несколько дней назад уладил все детали контракта с «Севильей», подробности которого, однако, не разглашаются. Игрок уже прибыл в столицу Андалусии для прохождения медицинского обследования.

За «Боруссию» из Дортмунда Томас Дилэйни выступал с 2018 года. Всего он провёл за «шмелей» 58 матчей, в которых 4 раза поражал владения соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2021 Томас Дилэйни
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