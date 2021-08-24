​Клопп оценил способности Холанна

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу форварда Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Холанн обладает природной силой. Когда он праздновал гол, то ударил мяч о землю. Я не был уверен, что там не осталось вмятины. Рано или поздно Холанн будет контактировать с топовыми клубами Европы. Не знаю, будет это в следующем году или нет. Дортмунду придётся этому противостоять.

Интерес «Ливерпуля» к Холанну? Он очень интересный игрок, и мне нравится энергия, которую он привносит. Но за ним следит большинство клубов», - слова Клоппа приводит Bild.