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Германия. Бундеслига

«Барселона» готова продать Мориба за 20 млн евро, «РБ Лейпциг» предлагает 6 слухи

24 Августа 2021 • 10:54 Комментировать
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Илайкс Мориба отказывается продлевать контракт с «Барселоной». Клуб дал понять, что если молодой футболист не пойдёт на уступки, то у него не будет будущего на «Камп Ноу». Действующий контракт Мориба рассчитан до конца июня 2022 года, то есть следующим летом каталонцы могут потерять полузащитника бесплатно. Впрочем, этот факт не заставляет «сине-гранатовых» быть более сговорчивыми в переговорах по игроку. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» хочет выручить за Мориба 20 миллионов евро. «РБ Лейпциг», который интересуется игроком, готов предложить только 5-6 миллионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Илайкс Мориба
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