Илайкс Мориба отказывается продлевать контракт с «Барселоной». Клуб дал понять, что если молодой футболист не пойдёт на уступки, то у него не будет будущего на «Камп Ноу». Действующий контракт Мориба рассчитан до конца июня 2022 года, то есть следующим летом каталонцы могут потерять полузащитника бесплатно. Впрочем, этот факт не заставляет «сине-гранатовых» быть более сговорчивыми в переговорах по игроку. Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» хочет выручить за Мориба 20 миллионов евро. «РБ Лейпциг», который интересуется игроком, готов предложить только 5-6 миллионов.