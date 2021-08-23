​Киммих высказался после продления контракта с «Баварией»

В понедельник «Бавария» объявила о продлении контракта с Йозуа Киммихом. Футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на пять ближайших сезонов.

«Самая важная причина, по которой я продлил контракт, заключается в том, что в «Баварии» я могу с радостью заниматься своей страстью каждый день. У меня есть команда, с которой я могу добиться всего, и многие мои партнёры стали для меня настоящими друзьями.

Я уверен, что в ближайшие годы у «Баварии» будет много возможностей. Кроме того, моя семья чувствует себя здесь как дома. Мюнхен стал для нас вторым домом», - сказал Киммих, чьи слова приводятся на сайте «Баварии».