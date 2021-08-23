​Нагельсманн высказался о свисте фанатов «Баварии» в адрес Сане

Во время матча «Баварии» против «Кёльна» некоторые фанаты мюнхенской команды освистывали вингера Лероя Сане. После игры комментарий на этот счёт дал тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

«Я заметил свист, но нам не нужно обсуждать в коллективе всё, что происходит на трибунах. В мире нет футболиста, который не хотел бы показывать лучший футбол. Лерою не стоит терять мотивацию, ему нужно двигаться дальше», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» обыграла на своём поле «Кёльн» со счётом 3:2. Голы забили Серж Гнабри (дубль) и Роберт Левандовски.