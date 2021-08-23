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Германия. Бундеслига

​«Бавария» побила рекорд «Реала»

23 Августа 2021 • 09:21 Комментировать (1)
Бавария
3:2
Кёльн
окончен
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В воскресенье «Бавария» обыграла в родных стенах «Кёльн» со счётом 3:2. Мюнхенцы установили новый рекорд для клубов из топ-5 европейских лиг, забивая хотя бы раз в каждом из 74 последних матчей. Об этом сообщается на сайте Бундеслиги. Всего за этот период «Бавария» забила 214 голов, 72 из которых на свой счёт записал нападающий Роберт Левандовски.

Автором предыдущего рекорда был «Реал», который забивал на протяжении 73 игр (всего 200 голов). Этот рекорд был установлен в сезоне 2016/2017.

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» примет «Герту». Игра пройдёт в субботу, 28 августа.

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Бавария
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Комментарии (1)
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Bernard
23 Августа 2021 в 09:45
Молодцы! Вперед, "Бавария", к новым рекордам!
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