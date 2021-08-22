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Германия. Бундеслига

Дубль Гнабри позволил «Баварии» дожать «Кёльн»

22 Августа 2021 • 20:35 Комментировать
Бавария
3:2
Кёльн
окончен
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Во втором туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Кёльна» и вопреки ожиданиям могла даже потерять очки. Первый тайм получился безголевым, но вторая часть игры была результативной. Роберт Левандовски забил в 15 официальном матче кряду, а его успех закрепил Серж Гнабри. «Козлы» тут же отыгрались, но Гнабри оформил дубль и принес победу (3:2).

Протокол игры  
Бавария 3:2 Кёльн
(1:0) Левандовски Роберт 50'    
(2:0) Гнабри Серж 59'    
    60' Модест Антони (2:1)
    62' Ут Марк (2:2)
(3:2) Гнабри Серж 71'    
Нойер Мануэль Ньянзу Танги   46' (Штанишич Йосип (   46') Юпамекано Део Зюле Никлас   76' Альфонсо Дэвис   88' (Ричардс Крис (   88') Киммих Йозуа Горецка Леон   66' (Толиссо Корентен (   66') Сане Лерой   46' (Мусиала Джамал (   46') Мюллер Томас Гнабри Серж   76' (Чупо-Мотинг Эрик (   76') Левандовски Роберт
Запасные: Тильман Малик Ричардс Омар Ульрайх Свен Сарр Буна
Хорн Тимо Эхизибуэ Кингсли Мере Хорхе Кцихос Рафаэль Хектор Йонас Скири Эйе Тилманн Ян Любичич Деян   20'   76' (Шауб Луис (   76') Кайнц Флориан   69' (Андерссон Себастьян (   69') Модест Антони   76' (Лемперте Тим (   76') Ут Марк   66' (Дуда Ондрей (   66')
Запасные: Шиндлер Кингсли Острак Томаш Эзкан Салих Шмиц Бенно
22 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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окончен Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин
окончен Бавария 3:2 Кёльн 1.13 9 20
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