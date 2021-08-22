Дубль Гнабри позволил «Баварии» дожать «Кёльн»

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Кёльна» и вопреки ожиданиям могла даже потерять очки. Первый тайм получился безголевым, но вторая часть игры была результативной. Роберт Левандовски забил в 15 официальном матче кряду, а его успех закрепил Серж Гнабри. «Козлы» тут же отыгрались, но Гнабри оформил дубль и принес победу (3:2).
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 50'
|(2:0) Гнабри Серж 59'
|60' Модест Антони (2:1)
|62' Ут Марк (2:2)
|(3:2) Гнабри Серж 71'
Нойер Мануэль • Ньянзу Танги 46' ( Штанишич Йосип ( 46') • Юпамекано Део • Зюле Никлас • 76'Альфонсо Дэвис 88' ( Ричардс Крис ( 88') • Киммих Йозуа • Горецка Леон 66' ( Толиссо Корентен ( 66') • Сане Лерой 46' ( Мусиала Джамал ( 46') • Мюллер Томас • Гнабри Серж 76' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 76') • Левандовски Роберт
Запасные: Тильман Малик • Ричардс Омар • Ульрайх Свен • Сарр Буна
Хорн Тимо • Эхизибуэ Кингсли • Мере Хорхе • Кцихос Рафаэль • Хектор Йонас • Скири Эйе • Тилманн Ян • Любичич Деян 20' 76' ( Шауб Луис ( 76') • Кайнц Флориан 69' ( Андерссон Себастьян ( 69') • Модест Антони 76' ( Лемперте Тим ( 76') • Ут Марк 66' ( Дуда Ондрей ( 66')
Запасные: Шиндлер Кингсли • Острак Томаш • Эзкан Салих • Шмиц Бенно
22 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).