Дубль Гнабри позволил «Баварии» дожать «Кёльн»

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Кёльна» и вопреки ожиданиям могла даже потерять очки. Первый тайм получился безголевым, но вторая часть игры была результативной. Роберт Левандовски забил в 15 официальном матче кряду, а его успех закрепил Серж Гнабри. «Козлы» тут же отыгрались, но Гнабри оформил дубль и принес победу (3:2).