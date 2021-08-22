​Президент «Баварии»: «Пытаюсь понять, как подписания «ПСЖ» сочетаются с финансовым фэйр-плей»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался об активности «ПСЖ» на летнем трансферном рынке.

«Я всё ещё пытаюсь понять, как это сочетается с финансовым фэйр-плей. Мы очень внимательно рассмотрим, как это можно согласовать с правилами. Ожидаем, что и другие клубы сделают то же самое.

Я не слишком хочу оценивать деятельность «ПСЖ», но политика их подписаний... Дело не в трансферных сборах, а в заработной плате. Когда я слышу, что Лионель Месси будет зарабатывать 40 миллионов евро, это означает 80 миллионов евро брутто», - высказался Хайнер для Bild.

Напомним, что этим летом «ПСЖ» уже подписал Джанлуиджи Доннарумму, Ашрафа Хакими, Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума и Лионеля Месси.