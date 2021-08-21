Вальдшмидт в скором времени пополнит ряды «Вольфсбурга»

Представитель Бундеслиги в Лиге чемпионов «Вольфсбург» близок к тому, чтобы в ближайшие дни оформить сделку по переходу немецкого нападающего «Бенфики» Луки Вальдшмидта.

Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии, об этом у себя в «Твиттере» пишет журналист Николо Скира. Сообщается, что за форварда португальского клуба «Вольфсбург» отдаст 12 миллионов евро. Сам игрок подпишет соглашение до лета 2026 года.

В Португалию немец перебрался прошлым летом, покинув «Фрайбург». Напомним, что в текущее трансферное окно «Бенфика» усилилась возможным конкурентом Вальдшмидта за место в основе, украинцем Романом Яремчуком.