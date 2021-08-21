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Германия. Бундеслига

«Интер» близок к трансферу Тюрама

21 Августа 2021 • 11:01 Комментировать
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Форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам близок к переезду в итальянский чемпионат, где интерес к нему проявляет миланский «Интер».

Как сообщает Sky Sports, немецкая сторона уменьшила свой аппетит и согласилась продать игрока «нерадзурри» за 25 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Тюрам выступает за коллектив из Мёнхенгладбаха с 2019 года. Он перебрался в Германию из «Генгама». Сумма трансфера составила девять миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний французский нападающий забил восемь голов и отдал два ассиста в 29 матчах Бундеслиги.

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Интер Милан Маркус Тюрам Трансферы футбола - лето 2021
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