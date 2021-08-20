Марк Рока, вероятно, покинет «Баварию»

Испанский полузащитник мюнхенской «Баварии» может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Бавария» рассмотрит как предложения по аренде, так и по продаже. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Наггельсманн не рассчитывает на футболиста.

Также сообщается, что в клубе хотят подписать правого защитника и вингера.

Чемпионат в Германии уже стартовал. В первом туре «Бавария» отыграла вничью с менхенгладбахской «Боруссией», а в воскресенье примет на своем поле «Кельн», имеющий в своём активе 3 зачётных балла после победы над «Гертой».