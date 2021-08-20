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Германия. Бундеслига

Марк Рока, вероятно, покинет «Баварию»

20 Августа 2021 • 23:24 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1.11 9.50 22.00
22.08 18:30
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Испанский полузащитник мюнхенской «Баварии» может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Бавария» рассмотрит как предложения по аренде, так и по продаже. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Наггельсманн не рассчитывает на футболиста.

Также сообщается, что в клубе хотят подписать правого защитника и вингера.

Чемпионат в Германии уже стартовал. В первом туре «Бавария» отыграла вничью с менхенгладбахской «Боруссией», а в воскресенье примет на своем поле «Кельн», имеющий в своём активе 3 зачётных балла после победы над «Гертой».

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