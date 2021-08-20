Гвардиола - о Левандовски: «Он останется в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в манчестерский клуб. Ранее появилась информация, что поляк попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«Думаю, что Левандовски останется в «Баварии», - заявил Гвардиола, добавив, что он предпочитает говорить об игроках своей команды.

Напомним, что Гвардиола и Левандовски работали вместе в мюнхенском клубе с 2014 по 2016 год. Ранее в СМИ сообщили, что «Бавария» готова расстаться с нападающим за 100 миллионов фунтов (около 117 миллионов евро).