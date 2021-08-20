Судя по всему, до закрытия летнего трансферного окна Эрлинг Холанн останется игроком дортмундской «Боруссии». В контракте талантливого норвежца присутствует пункт, согласно которому в определённый момент игрока можно выкупить за 75 миллионов евро. Об этом пункте в прессе говорилось давно, но считалось, что пункт активируется следующим летом. Издание Marca же раздобыло информацию о том, что действие пункта начинается уже 1 сентября 2021 года. Таким образом, Холанн имеет возможность уйти в другой клуб ближайшей зимой. Для этого нужно его согласие на переход и предложение для «Боруссии» в 75 миллионов.