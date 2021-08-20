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Германия. Бундеслига

​В Испании раскрыли интересую деталь контракта Холанна слухи

20 Августа 2021 • 14:41 Комментировать
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Судя по всему, до закрытия летнего трансферного окна Эрлинг Холанн останется игроком дортмундской «Боруссии». В контракте талантливого норвежца присутствует пункт, согласно которому в определённый момент игрока можно выкупить за 75 миллионов евро. Об этом пункте в прессе говорилось давно, но считалось, что пункт активируется следующим летом. Издание Marca же раздобыло информацию о том, что действие пункта начинается уже 1 сентября 2021 года. Таким образом, Холанн имеет возможность уйти в другой клуб ближайшей зимой. Для этого нужно его согласие на переход и предложение для «Боруссии» в 75 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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