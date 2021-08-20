Горецка согласовал новый контракт с «Баварией»

Руководство мюнхенской «Баварии» повело успешные переговоры с полузащитником Леоном Горецкой по поводу пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует Goal.

Стороны согласовали новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2026 года. Официально о сделке объявят в ближайшие дни.

Нынешний контракт 26-летнего игрока с чемпионом Германии истекает в конце июня следующего года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Горецке со стороны «Манчестер Юнайтед», каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».

Леон забил пять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах прошлого сезона Бундеслиги.