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Германия. Бундеслига

Горецка согласовал новый контракт с «Баварией»

20 Августа 2021 • 12:04 Комментировать
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Руководство мюнхенской «Баварии» повело успешные переговоры с полузащитником Леоном Горецкой по поводу пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует Goal.

Стороны согласовали новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2026 года. Официально о сделке объявят в ближайшие дни.

Нынешний контракт 26-летнего игрока с чемпионом Германии истекает в конце июня следующего года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Горецке со стороны «Манчестер Юнайтед», каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала».

Леон забил пять голов и сделал пять ассистов в 24 матчах прошлого сезона Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горетцка
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