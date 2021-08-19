Фланговый защитник леверкузенского «Байера» продолжит карьеру в составе гранда португальской Примейры – «Порту».

Теперь уже экс-одноклубник россиянина Андрея Лунёва будет играть в Португалии. Местные «драконы» оповестили о начале сотрудничества с 28-летним футболистом. Договор с южноамериканским легионером был заключён сроком на пять лет, что подтверждает соответствующая публикация в инстаграм-профиле «Порту».

В рамках минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги Венделл принял участие в 22 поединках. За этот срок он отличился в футболке «фармацевтов» всего одним результативным пасом.