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Германия. Бундеслига

Венделл перешёл в «Порту» официально

19 Августа 2021 • 22:08 Комментировать
Маритиму
...
Порту
9.00 4.60 1.38
22.08 20:00
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Фланговый защитник леверкузенского «Байера» продолжит карьеру в составе гранда португальской Примейры – «Порту».

Теперь уже экс-одноклубник россиянина Андрея Лунёва будет играть в Португалии. Местные «драконы» оповестили о начале сотрудничества с 28-летним футболистом. Договор с южноамериканским легионером был заключён сроком на пять лет, что подтверждает соответствующая публикация в инстаграм-профиле «Порту».

 

 

В рамках минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги Венделл принял участие в 22 поединках. За этот срок он отличился в футболке «фармацевтов» всего одним результативным пасом.

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