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Германия. Бундеслига

«Бавария» рискует потерять Нойера

19 Августа 2021 • 13:04 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1.11 9.30 22.00
22.08 18:30
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Первый номер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер травмировался в недавнем поединке за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии» (3:1). Эта информация опубликована в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

По сведениям журналистов, 35-летний голкипер повредил голеностопный сустав. По этой причине вратарь рискует пропустить ближайший матч «Баварии» в чемпионате Германии.

В рамках второго тура Бундеслиги мюнхенский коллектив в родных стенах примет «Кёльн». Встреча состоится в воскресенье, 22 августа.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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