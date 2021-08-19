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Германия. Бундеслига

Левандовски хочет покинуть «Баварию», клуб назвал минимальную стоимость бомбардира

19 Августа 2021 • 11:26 Комментировать (1)
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Лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски хотел бы поиграть в другом европейском чемпионате. 32-летний бомбардир выступает в Германии с 2010 года.

Как стало известно Sky Sports, польский голеадор желает попробовать свои силы в другом клубе, пока находится в хорошей форме. Роберт рассчитывает, что «Бавария» примет решение продать его из-за контракта, истекающего летом 2023 года.

Впрочем, немецкий гранд не горит желанием расставаться со звездным наконечником своих атак. Мюнхенцы не намерены рассматривать предложения, которые будут меньше 117 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роберт давно мечтает поиграть за мадридский «Реала». Также были слухи о переходе поляка в «Манчестер Сити» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Августа 2021 в 11:49
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