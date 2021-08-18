Сын легендарного французского футболиста Лилиана Тюрама, защищавшего цвета каталонской «Барселоны», кроме прочих клубов, может продолжить карьеру в Италии. С Маркусом Тюрамом в переговоры вступил миланский «Интер». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, миланцы ищут преемника бельгийцу Ромелу Лукаку и видят такового в лице Маркуса Тюрама, способного сыграть по всему фронту атаки.

Маркус Тюрам в прошлом сезоне провел за менхенгладбахскую «Боруссию» 40 поединков во всех турнирах, отметившись 11 голами при 12 голевых передачах. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года, а стоимость составляет приблизительно 40 миллионов евро.