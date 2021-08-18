Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 174 Комментарии
Германия. Бундеслига

Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи

18 Августа 2021 • 00:24 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Сын легендарного французского футболиста Лилиана Тюрама, защищавшего цвета каталонской «Барселоны», кроме прочих клубов, может продолжить карьеру в Италии. С Маркусом Тюрамом в переговоры вступил миланский «Интер». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, миланцы ищут преемника бельгийцу Ромелу Лукаку и видят такового в лице Маркуса Тюрама, способного сыграть по всему фронту атаки.

Маркус Тюрам в прошлом сезоне провел за менхенгладбахскую «Боруссию» 40 поединков во всех турнирах, отметившись 11 голами при 12 голевых передачах. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года, а стоимость составляет приблизительно 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
22:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд и побил свой же рекорд
21:17 · Германия. Бундеслига
Сане намерен продолжать играть за «Баварию»
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Бавария» - 1:3 (закончен)
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключит своё внимание на Беллингхема, если сорвётся трансфер Райса слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Михаэль Румменигге предположил, куда перейдёт Холанн 1
11:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2020/21 - фото
10:54 · Германия. Бундеслига
«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020
10:24 · Германия. Бундеслига
Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в Бундеслиге
09:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, как защитники «Баварии» будут противостоять Холанну
02:02 · Германия. Бундеслига
Боруссия Дортмунд - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:08 · Германия. Кубок
Представитель DFB о дисквалификации «Вольфсбурга»: «Судьи здесь ни при чём» 1
16 Августа
22:33 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» дисквалифицирован из Кубка Германии 1
21:58 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о трансферах «Баварии»: «Мы не в АПЛ, чтобы тратить такие бешенные деньги»
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Байер» объявил о подписании защитника, которым интересовался «Локомотив» официально
Все новости
Рекомендуем
 