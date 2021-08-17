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Германия. Бундеслига

«Севилья» покупает самого грубого футболиста Евро-2020

17 Августа 2021 • 10:54 Комментировать
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Датский хавбек Томас Дилейни, выступающий в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», с большой долей вероятности продолжит карьеру в испанском чемпионате.

По данным инсайдера Николо Скиры, новым местом работы 29-летнего игрока станет «Севилья». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трехлетнего трудового соглашения. За трансфер Дилейни андалусийцы заплатят «шмелям» пять миллионов евро.

В минувшем сезоне Томас сыграл за дортмундцев 34 поединка, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.

Напомним, что датчанин был признан самым грубым игроком чемпионата Европы - 2020. Он совершил на турнире 15 фолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Трансферы футбола - лето 2021 Томас Дилейни
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