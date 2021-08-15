Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Германия. Бундеслига

Умер легендарный Герд Мюллер

15 Августа 2021 • 14:53 Комментировать (6)
1000 рублей бесплатная ставка

Трагические новости из Германии. В воскресенье утром из жизни ушёл легендарный футболист «Баварии» Герд Мюллер. Ему было 75 лет.

Герд Мюллер провёл за «Баварию» 607 матчей, в которых отметился 566 забитыми голами. После завершения карьеры футболиста Мюллер долгое время работал в мюнхенском клубе в качестве тренера молодёжной команды.

Стоит сказать, что в последние годы Герд Мюллер страдал болезнью Альцгеймера.

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко затронуло всех нас. Он - одна из величайших легенд в истории «Баварии». Его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории «Баварии» и всего немецкого футбола», - сказал генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герд Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
15 Августа 2021 в 16:29
Пусть он будет радовать своей игрой всех нас в раю, вечная память. Стата просто зашибись 0,93 гола за игру!...
Andi
15 Августа 2021 в 15:42
Вечная память и земля пухом,легенда!
только не мясо
15 Августа 2021 в 15:31
Сожалею... Нападающий был от Бога - помню его игру ещё пацанёнком... Ходили легенды про его тренировки, одно из упражнений: с угла поля один за другим навешивались мячи в штрафную площадь, его задача была просто пробить по воротам. Но при этом его опекали 3-4 защитника которым разрешались захваты, зацепы, охваты - короче любые приёмы из регби и хоккея. И он умудрялся изворачиваться, освобождаться то опеки и пробивать в створ. После этого представляете насколько ему было проще в официальных играх? Наверное ему игра казалась почти без сопротивления после таких тренировок...)
ARTUR
15 Августа 2021 в 15:21
О да... это легенда в пик его карьеры увидеть его игру не могли даже его ровесники в СССР , я видел лишь нарезки о нем , и отрывки матчей , а потом документальный фильм , шикарный бомбардир . Инопланетянин , так его звали болельщики . Земля пухом .
Overkill666
15 Августа 2021 в 15:20
ого... великий Герд Мюллер. печальная новость...
Beorn_n
15 Августа 2021 в 15:13
Печально...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 6 минута Майнц 0:0 РБ Лейпциг
15.08  18:30 Кёльн ... Герта 2.6 3.3 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
14:53 · Германия. Бундеслига
Умер легендарный Герд Мюллер 6
11:33 · Германия. Бундеслига
​Схему «Боруссии» на стартовый матч Бундеслиги выбрал Ройс – тренер
00:02 · Германия. Бундеслига
Резвый старт дортмундской «Боруссии» и мастерство Холанна - видео 1 видео
14 Августа
21:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд забила 5 мячей «Айнтрахту», все - с участием Холанна 1
20:09 · Германия. Бундеслига
Ройс забил сотый гол за дортмундскую «Боруссию»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» начали с побед, Лунёв пока не дебютировал 1
16:03 · Германия. Бундеслига
Лунёв - в запасе «Байера» на матч с «Унионом»
09:13 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн высказался о старте «Баварии» в Бундеслиге
00:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пока не побеждает при Нагельсмане - видео стартового матча Бундеслиги видео
13 Августа
23:29 · Германия. Бундеслига
Рекордный гол Левандовски принёс «Баварии» лишь ничью 3
22:53 · Германия. Бундеслига
Левандовски седьмой сезон подряд забивает в первом туре Бундеслиги
21:02 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Бавария» - 1:1 (закончен)
02:11 · Германия. Бундеслига
Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:10 · Германия. Бундеслига
Павар вылетел на 3-4 недели из-за травмы
12 Августа
23:40 · Германия. Бундеслига
«Милан» заинтересован в полузащитнике сборной Австрии слухи
Все новости
Рекомендуем
 