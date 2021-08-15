Умер легендарный Герд Мюллер

Трагические новости из Германии. В воскресенье утром из жизни ушёл легендарный футболист «Баварии» Герд Мюллер. Ему было 75 лет.

Герд Мюллер провёл за «Баварию» 607 матчей, в которых отметился 566 забитыми голами. После завершения карьеры футболиста Мюллер долгое время работал в мюнхенском клубе в качестве тренера молодёжной команды.

Стоит сказать, что в последние годы Герд Мюллер страдал болезнью Альцгеймера.

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко затронуло всех нас. Он - одна из величайших легенд в истории «Баварии». Его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории «Баварии» и всего немецкого футбола», - сказал генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан.