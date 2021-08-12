Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Германия. Бундеслига

«Милан» заинтересован в полузащитнике сборной Австрии слухи

12 Августа 2021 • 23:40 Комментировать
Аугсбург
...
Хоффенхайм
3.25 3.60 2.15
14.08 16:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Милан», который впервые за долгие годы сумел пробиться в Лигу чемпионов, продолжает активные поиски новых игроков на трансферном рынке. Усиления в первую очередь требует центр полузащиты, ведь ранее сообщалось, что итальянцы связывались с рядом игроков данного амплуа.

По информации немецкого издания Kicker, свой выбор руководство клуба остановило на Флориане Грилличе из «Хоффенхайма». У полузащитника сборной Австрии заканчивается контракт следующим летом, поэтому «Милан» рассчитывает приобрести 26-летнего игрока по заниженной цене, а именно около 15 миллионов евро.

Впрочем, в борьбу за Гриллича может включиться и «Наполи». В «Хоффенхайм» австриец находится с 2017 года, за это время он успел провести 133 поединка за клуб во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Хоффенхайм Трансферы футбола - лето 2021 Флориан Гриллич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.08  21:30 Боруссия М ... Бавария 5.4 4.55 1.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
00:10 · Германия. Бундеслига
Павар вылетел на 3-4 недели из-за травмы
12 Августа
23:40 · Германия. Бундеслига
«Милан» заинтересован в полузащитнике сборной Австрии слухи
11 Августа
16:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова расстаться с Толиссо за 10 млн евро
14:14 · Германия. Бундеслига
Киммих продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
09:22 · Англия. Премьер-лига
Закария находится в шорт-листе трёх клубов АПЛ
10 Августа
19:51 · Германия. Бундеслига
Нико Гонсалес рассказал, почему отдал предпочтение «Фиорентине»
16:35 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Бавария» не является явным фаворитом Бундеслиги»
14:55 · Германия. Бундеслига
Кан сообщил, что «Бавария» не будет возвращать Рибери
13:11 · Германия. Бундеслига
Хёуге сменил «Милан» на «Айнтрахт» официально
11:20 · Германия. Бундеслига
Маттеус выступил за возвращение Рибери в «Баварию»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и клубы АПЛ претендуют на полузащитника «Баварии»
09 Августа
16:57 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн рассказал об общении с Фликом
08:23 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о трансфере Месси
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна 2
08 Августа
13:50 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» подтвердили интерес к Холанну 2
Все новости
Рекомендуем
 