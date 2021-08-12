«Милан», который впервые за долгие годы сумел пробиться в Лигу чемпионов, продолжает активные поиски новых игроков на трансферном рынке. Усиления в первую очередь требует центр полузащиты, ведь ранее сообщалось, что итальянцы связывались с рядом игроков данного амплуа.

По информации немецкого издания Kicker, свой выбор руководство клуба остановило на Флориане Грилличе из «Хоффенхайма». У полузащитника сборной Австрии заканчивается контракт следующим летом, поэтому «Милан» рассчитывает приобрести 26-летнего игрока по заниженной цене, а именно около 15 миллионов евро.

Впрочем, в борьбу за Гриллича может включиться и «Наполи». В «Хоффенхайм» австриец находится с 2017 года, за это время он успел провести 133 поединка за клуб во всех турнирах.