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Германия. Бундеслига

Киммих продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время

11 Августа 2021 • 14:14 Комментировать
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт Sky Germany. Стороны уже договорились между собой и должны объявить об этом в ближайшее время.

Действующее соглашение полузащитника с клубом действует до июня 2023 года. Ранее руководство «Баварии» неоднократно заявляло, что продление контракта с немцем - одна из приоритетных задач для клуба.

Напомним, что Киммих перешёл в «Баварию» из «Штуттгарта» за 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей в Бундеслиге, в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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