Нико Гонсалес рассказал, почему отдал предпочтение «Фиорентине»

Бывший нападающий немецкого «Штуттгарта» Николас Гонсалес рассказал, почему выбрал итальянскую «Фиорентину» местом продолжения своей карьеры при наличии предложений из Англии.

«Я не чувствую давления, но знаю, насколько это большая ответственность, играть в «Фиорентине». Я выбрал этот клуб, потому что они следили за мной много лет, я чувствовал их интерес. К тому же, я не рассматривал предложения из Англии, так как знал, что там я не буду так счастлив, как здесь»,- заявил Гонсалес на пресс-конференции по случаю своей презентации игроком «фиалок».

Николас Гонсалес в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги отыграл за «Штуттгарт» 15 матчей, забив 6 мячей и отдав 2 голевые передачи. Летом футболист выступил за сборную Аргентины, появившись на поле в 5 поединках Кубка Америки. Сумма его перехода в «Фиорентину» составила 23,5 миллиона евро без учета бонусов.