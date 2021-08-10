Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 138 Комментарии
Германия. Бундеслига

Нико Гонсалес рассказал, почему отдал предпочтение «Фиорентине»

10 Августа 2021 • 19:51 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший нападающий немецкого «Штуттгарта» Николас Гонсалес рассказал, почему выбрал итальянскую «Фиорентину» местом продолжения своей карьеры при наличии предложений из Англии.

«Я не чувствую давления, но знаю, насколько это большая ответственность, играть в «Фиорентине». Я выбрал этот клуб, потому что они следили за мной много лет, я чувствовал их интерес. К тому же, я не рассматривал предложения из Англии, так как знал, что там я не буду так счастлив, как здесь»,- заявил Гонсалес на пресс-конференции по случаю своей презентации игроком «фиалок».

Николас Гонсалес в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги отыграл за «Штуттгарт» 15 матчей, забив 6 мячей и отдав 2 голевые передачи. Летом футболист выступил за сборную Аргентины, появившись на поле в 5 поединках Кубка Америки. Сумма его перехода в «Фиорентину» составила 23,5 миллиона евро без учета бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Фиорентина Николас Гонсалес Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
19:51 · Германия. Бундеслига
Нико Гонсалес рассказал, почему отдал предпочтение «Фиорентине»
16:35 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Бавария» не является явным фаворитом Бундеслиги»
14:55 · Германия. Бундеслига
Кан сообщил, что «Бавария» не будет возвращать Рибери
13:11 · Германия. Бундеслига
Хёуге сменил «Милан» на «Айнтрахт» официально
11:20 · Германия. Бундеслига
Маттеус выступил за возвращение Рибери в «Баварию»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и клубы АПЛ претендуют на полузащитника «Баварии»
09 Августа
16:57 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн рассказал об общении с Фликом
08:23 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о трансфере Месси
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна 2
08 Августа
13:50 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» подтвердили интерес к Холанну 1
07 Августа
14:50 · Германия. Бундеслига
Забитцер попросил «РБ Лейпциг» о трансфере в «Баварию»
00:54 · Германия. Бундеслига
Рибери может вернуться в «Баварию»
06 Августа
23:56 · Германия. 2-я бундеслига
«Фиорентина» подпишет Настасича слухи
21:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ищет хавбека и правого защитника
17:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» согласовал трансфер Азмуна в «Байер» слухи
Все новости
Рекомендуем
 