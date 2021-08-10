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Германия. Бундеслига

Хёуге сменил «Милан» на «Айнтрахт» официально

10 Августа 2021 • 13:11 Комментировать
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Норвежский хавбек Йенс Хёуге покинул «Милан» и перебрался в немецкую Бундеслигу, трудоустроившись во франкфуртском «Айнтрахте». Об этом рапортует пресс-служба итальянского гранда.

Немецкий клуб оформил аренду 21-летнего исполнителя с правом последующего выкупа. Хёуге станет полноценным игроком «Айнтрахта» при выполнении определенных пунктов, прописанных в трудовом договоре.

Йенс перешел в стан «россонери» из клуба «Буде-Глимт» в 2020 году.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в 18 поединках и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
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