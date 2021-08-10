Норвежский хавбек Йенс Хёуге покинул «Милан» и перебрался в немецкую Бундеслигу, трудоустроившись во франкфуртском «Айнтрахте». Об этом рапортует пресс-служба итальянского гранда.

Немецкий клуб оформил аренду 21-летнего исполнителя с правом последующего выкупа. Хёуге станет полноценным игроком «Айнтрахта» при выполнении определенных пунктов, прописанных в трудовом договоре.

Йенс перешел в стан «россонери» из клуба «Буде-Глимт» в 2020 году.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник принял участие в 18 поединках и отметился двумя забитыми мячами.