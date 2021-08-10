Маттеус выступил за возвращение Рибери в «Баварию»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался в поддержку возможного возвращения в клуб французского вингера Франка Рибери.

«Если у клуба не будет другого варианта усиления, то я бы пригласил Рибери. Можно предложить ему однолетнее соглашение. Он по-прежнему в хороших кондициях и был бы отличным мотиватором в раздевалке. Уверен, болельщики очень обрадуются возвращению Франка», - приводит слова Лотара Sky Germany.

Франк выступал за мюнхенцев с 2007 по 2019 год. Последние два сезона он провел за «Фиорентину». В настоящий момент 38-летний француз находится в статусе свободного агента.