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Германия. Бундеслига

Маттеус выступил за возвращение Рибери в «Баварию»

10 Августа 2021 • 11:20 Комментировать
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Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался в поддержку возможного возвращения в клуб французского вингера Франка Рибери.

«Если у клуба не будет другого варианта усиления, то я бы пригласил Рибери. Можно предложить ему однолетнее соглашение. Он по-прежнему в хороших кондициях и был бы отличным мотиватором в раздевалке. Уверен, болельщики очень обрадуются возвращению Франка», - приводит слова Лотара Sky Germany.

Франк выступал за мюнхенцев с 2007 по 2019 год. Последние два сезона он провел за «Фиорентину». В настоящий момент 38-летний француз находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Лотар Маттеус Трансферы футбола - лето 2021
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