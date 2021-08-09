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Германия. Бундеслига

В «Баварии» высказались о трансфере Месси

09 Августа 2021 • 08:23 Комментировать
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В мюнхенской «Баварии» ответили на вопрос о возможном подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне пребывающего в статусе свободного агент. У футболиста в конце июня истек срок действия контракта с «Барселоной».

«Этот трансфер нереален. Поэтому мы не вступали в переговоры с ним. Подписание Лео невозможно даже без оплаты трансфера», - рассказал спортдир «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью Sport1.

Об уходе Месси из «Барсы» стало известно на прошлой неделе. Стороны не смогли подписать новый контракт из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Трансферы футбола - лето 2021
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