В «Баварии» высказались о трансфере Месси

В мюнхенской «Баварии» ответили на вопрос о возможном подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне пребывающего в статусе свободного агент. У футболиста в конце июня истек срок действия контракта с «Барселоной».

«Этот трансфер нереален. Поэтому мы не вступали в переговоры с ним. Подписание Лео невозможно даже без оплаты трансфера», - рассказал спортдир «Баварии» Хасан Салихамиджич в интервью Sport1.

Об уходе Месси из «Барсы» стало известно на прошлой неделе. Стороны не смогли подписать новый контракт из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Ла Лиги.