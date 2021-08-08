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Германия. Бундеслига

​В «Баварии» подтвердили интерес к Холанну

08 Августа 2021 • 13:50 Комментировать (1)
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«Бавария» нередко переманивала в свои ряды лучших игроков из других немецких клубов. Вполне вероятно, что мюнхенцы попытаются проделать то же самое с форвардом «Боруссии» Эрлингом Холанном. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил интерес клуба к норвежскому футболисту.

«Холанн – это топовый футболист, которого хочет подписать весь мир. Конечно, мы следим за ним. В противном случае нас можно было бы считать дилетантами», - рассказал Салихамиджич немецкому Sport1.

21-летний Эрлинг Холанн за полтора года в «Боруссии» провёл 60 матчей, в которых забил 60 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Хасан Салихамиджич Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Мансур Умаров 95
08 Августа 2021 в 14:15
Тут без вариантов. Бавария подпишет его. По стилю игры он идеально подходит как раз Баварии или Челси. Но, у немцев шансов подписать его больше.
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