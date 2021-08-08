​В «Баварии» подтвердили интерес к Холанну

«Бавария» нередко переманивала в свои ряды лучших игроков из других немецких клубов. Вполне вероятно, что мюнхенцы попытаются проделать то же самое с форвардом «Боруссии» Эрлингом Холанном. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил интерес клуба к норвежскому футболисту.

«Холанн – это топовый футболист, которого хочет подписать весь мир. Конечно, мы следим за ним. В противном случае нас можно было бы считать дилетантами», - рассказал Салихамиджич немецкому Sport1.

21-летний Эрлинг Холанн за полтора года в «Боруссии» провёл 60 матчей, в которых забил 60 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.