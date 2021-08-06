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Германия. Бундеслига

«Бавария» ищет хавбека и правого защитника

06 Августа 2021 • 21:28 Комментировать
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Мюнхенская «Бавария» пока еще не завершила работу на трансферном рынке, сообщает в своем «Твиттере» журналист немецкого издания Sport1 Флориант Плеттенберг.

По его информации, у главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна есть список позиций, которые он бы хотел усилить этим летом. Это, прежде всего, центральный полузащитник и правый защитник. Наставник «Баварии» хочет добиться большей глубины скамейки запасных. Текущие варианты в составе, в том числе правый защитник Буна Сарр, его не устраивают.

Мюнхенцев ранее уже связывали с именами Марселя Забитцера из «РБ Лейпцига» и бразильца Данило из «Ювентуса».

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Бавария Юлиан Нагельсманн Трансферы футбола - лето 2021
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