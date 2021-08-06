«Бавария» ищет хавбека и правого защитника

Мюнхенская «Бавария» пока еще не завершила работу на трансферном рынке, сообщает в своем «Твиттере» журналист немецкого издания Sport1 Флориант Плеттенберг.

По его информации, у главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна есть список позиций, которые он бы хотел усилить этим летом. Это, прежде всего, центральный полузащитник и правый защитник. Наставник «Баварии» хочет добиться большей глубины скамейки запасных. Текущие варианты в составе, в том числе правый защитник Буна Сарр, его не устраивают.

Мюнхенцев ранее уже связывали с именами Марселя Забитцера из «РБ Лейпцига» и бразильца Данило из «Ювентуса».