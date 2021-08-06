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Германия. Бундеслига

Забитцер близок к трансферу в «Баварию»

06 Августа 2021 • 12:09 Комментировать
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Мюнхенская «Бавария» намерена усилить среднюю линию полузащитником сборной Австрии и «РБ Лейпцига» Марселем Забитцером. Об этом рапортует инсайдер Педру Алмейда в своем «Твиттере».

Как сообщил журналист, чемпион Германии выкупит игрока у «быков» за 15 миллионов евро. Забитцеру будет предложен долгосрочный трудовой договор до середины 2024 года.

В составе команды из Лейпцига 27-летний австриец выступает с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии Марсель провел 27 поединков, отметившись восемью забитыми мячами (четыре - с пенальти) и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер Трансферы футбола - лето 2021
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