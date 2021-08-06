Забитцер близок к трансферу в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» намерена усилить среднюю линию полузащитником сборной Австрии и «РБ Лейпцига» Марселем Забитцером. Об этом рапортует инсайдер Педру Алмейда в своем «Твиттере».

Как сообщил журналист, чемпион Германии выкупит игрока у «быков» за 15 миллионов евро. Забитцеру будет предложен долгосрочный трудовой договор до середины 2024 года.

В составе команды из Лейпцига 27-летний австриец выступает с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии Марсель провел 27 поединков, отметившись восемью забитыми мячами (четыре - с пенальти) и тремя результативными передачами.