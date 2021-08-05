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Германия. Бундеслига

Самарджич перешёл в «Удинезе» официально

05 Августа 2021 • 20:16 Комментировать
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Полузащитник «РБ Лейпцига» Лазар Самарджич продолжит свою карьеру в чемпионате Италии – его новым клубом стал «Удинезе».

Пресс-служба фриульцев оповестила об официальном заключении контракта с 19-летним полузащитником. Как информируют немецкие средства массовой информации, данная сделка принесла в казну «красных быков» 3 миллиона евро.

Лазар Самарджич не был основной фигурой в составе «Лейпцига» в прошлом сезоне. В Бундеслиге он отличился лишь одним ассистом в семи проведённых поединках.

Напомним, что ряды «Удинезе» в период летнего межсезонья покинул Родриго де Пауль. Новым местом работы аргентинца отныне является мадридский «Атлетико».

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