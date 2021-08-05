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Германия. Бундеслига

18-летний сын Баллака погиб в аварии

05 Августа 2021 • 15:37 Комментировать
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В семье известного в прошлом футболиста Михаэля Баллака произошла трагедия. Из жизни ушёл 18-летний сын Баллака по имени Эмилио. Как сообщает Mirror, парень погиб в ДТП на квадроцикле. Авария произошла в ночь со среды на четверг неподалёку от Лиссабона, где Михаэль Баллак много лет назад приобрёл дом. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Эмилио был одним из трёх сыновей Михаэля Баллака.

Михаэль Баллак известен в Европе главным образом по выступлениям за «Байер», «Баварию» и «Челси». Немец завершил карьеру осенью 2012 года вскоре после получения травмы.

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Михаэль Баллак
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