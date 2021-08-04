Йозуа Киммих близок к подписанию нового контракта с «Баварией». Мюнхенцы видят в 26-летнем футболисте следующего капитана команды, поэтому контракт будет щедрым. По данным немецкого Bild, зарплата Киммиха вырастет с 10 до 20 миллионов евро за сезон. Таким образом, Йозуа будет зарабатывать примерно столько же, сколько Мануэль Нойер и Томас Мюллер. Более высокий оклад в «Баварии» имеет только Роберт Левандовски. Ожидается, что новый контракт Йозуа Киммиха будет рассчитан до конца июня 2026 года.

Добавим, что Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года после перехода из «Штуттгарта».