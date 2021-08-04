Левандовски рассказал Нагельсманну, где продолжит карьеру

Один из лучших центрфорвардов мира Роберт Левандовски останется в мюнхенской «Баварии» на следующий сезон, утверждает Bild.

Источник сообщает, что бомбардир провел беседу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном. В ходе общения поляк заверил специалиста, что останется в команде. Роберт отметил, что по-прежнему мотивирован и хочет выигрывать титулы под руководством нового тренерского штаба.

Действующее трудовое соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может продолжить карьеру в лондонском «Челси», «Манчестер Сити» или мадридском «Реале».