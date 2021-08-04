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Германия. Бундеслига

Левандовски рассказал Нагельсманну, где продолжит карьеру

04 Августа 2021 • 08:47 Комментировать
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Один из лучших центрфорвардов мира Роберт Левандовски останется в мюнхенской «Баварии» на следующий сезон, утверждает Bild.

Источник сообщает, что бомбардир провел беседу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном. В ходе общения поляк заверил специалиста, что останется в команде. Роберт отметил, что по-прежнему мотивирован и хочет выигрывать титулы под руководством нового тренерского штаба.

Действующее трудовое соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может продолжить карьеру в лондонском «Челси», «Манчестер Сити» или мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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