«Бавария» может купить хавбека «РБ Лейпцига»

По информации Bild, мюнхенская «Бавария» работает над трансфером полузащитника «РБ Лейпцига» Марселя Забитцера.

Немецкий клуб пока проводит не очень удачную предсезонку - три поражения в четырех матчах. В этой связи клубные боссы, похоже, хотят усилить состав команды. В первую очередь это касается полузащиты. Марк Рока травмирован, а Корентен Толиссо, скорее всего, будет продан. Одним из лучших вариантов на рынке выглядит Забитцер, с которым нынешний главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн работал в «РБ Лейпциге».

В прошлом сезоне австриец поучаствовал в 27 матчах Бундеслиги, забил восемь голов и отметился четырьмя результативными передачами.