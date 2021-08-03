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Германия. Бундеслига

«Бавария» может купить хавбека «РБ Лейпцига»

03 Августа 2021 • 20:38 Комментировать
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По информации Bild, мюнхенская «Бавария» работает над трансфером полузащитника «РБ Лейпцига» Марселя Забитцера.

Немецкий клуб пока проводит не очень удачную предсезонку - три поражения в четырех матчах. В этой связи клубные боссы, похоже, хотят усилить состав команды. В первую очередь это касается полузащиты. Марк Рока травмирован, а Корентен Толиссо, скорее всего, будет продан. Одним из лучших вариантов на рынке выглядит Забитцер, с которым нынешний главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн работал в «РБ Лейпциге».

В прошлом сезоне австриец поучаствовал в 27 матчах Бундеслиги, забил восемь голов и отметился четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Марсель Забитцер Трансферы футбола - лето 2021
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